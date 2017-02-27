Florya'da Galatasaray'a protestolu karşılama

Galatasaray - Beşiktaş derbisi sonrası Florya Metin Oktay Tesisleri'ne gelen taraftarlar yönetimi istifaya davet ettiler.
Spor Toto Süper Lig'in 22'nci haftasında Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanan derbi siyah-beyazlı ekibin üstünlüğü ile son buldu. Alınan mağlubiyet sonrası az sayıda taraftar Florya Metin Oktay Tesisleri'ne gelerek tepkilerini 'yönetimi istifa' ve 'en büyük taraftar futbolcular sahtekar' sloganları ile dile getirdiler.
Galatasaray - Beşiktaş derbisi sonrası Florya Metin Oktay Tesisleri'ne gelen taraftarlar yönetimi istifaya davet ettiler.