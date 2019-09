Florin Andone: Fatih Terim çok büyük bir efsane

Galatasaray'ın yeni transferi Florin Andone, yeni kulübüne imzayı attıktan sonra kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu.Galatasaray'a geldiği için çok mutlu olduğunu dile getiren Rumen futbolcu, "Buraya gelmeden önce İstanbul, ülke ve Galatasaray hakkında çok şey duydum. Burayı hem çok merak ediyorum hem de burada olduğum için çok mutluyum. Çok heyecanlıyım, bir an önce antrenmanlara başlayıp yeni takım arkadaşlarımla tanışmak için can atıyorum. Burasının benim kariyerim için çok önemli bir adım olduğunu düşünüyorum bu yüzden çok heyecanlı ve mutluyum" dedi."İLGİNÇ BİR SÜREÇ OLDU"Sürecin çok hızlı geliştiğini kaydeden Andone, "Aslında ilginç bir süreç oldu, Galatasaray’ın beni daha önceden istediğini biliyordum. 3, 4 yıl önce Galatasaray’ın ilgisi vardı. Süreç çok hızlı gelişti, iki gün içerisinde her şey bitti. Burada olduğum için çok gururluyum. Ulusal basında da burada oynamam için baskı olduğunu da söyleyebilirim. Kariyerimin yeni sayfasında benim için çok önemli bir adım olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı."EMRE ÇOLAK İLE KONUŞTUM, GÜZEL ŞEYLER SÖYLEDİ"Deportivo'dan takım arkadaşı eski Galatasaraylı Emre Çolak ile görüştüğünü belirten Andone, "Fatih Terim çok büyük bir efsane, onunla çalışacak olmaktan dolayı çok heyecanlıyım. Buraya gelmeden önce Deportivo’dan takım arkadaşım Emre Çolak ile konuştum. O bana kulüp, stat ve taraftarlar hakkında her konuda güzel şeyler söyledi. Benim kararımda önemli bir faktör oldu. Yine söylüyorum burada olmak benim için çok özel. Böyle büyük bir camianın parçası olmak daha önce yaşamadığım bir şeydi. Bunun için çok heyecanlıyım. Bir an önce oynamak için can atıyorum, benden ne istenirse onu yapacağım. Bir an önce başlamak istiyorum" diyerek sözlerini noktaladı.