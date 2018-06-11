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Florenzi'ye Chelsea kancası

İSTANBUL, () Roma ile sözleşmesi 2019'da sona erecek olan Alessandro Florenzi'yi kadrosuna katmak isteyen Chelsea, İtalyan ekibiyle temasa geçecek. Önümüzdeki sezonun sonunda 2012 yılından bu yana formasını giydiği Serie A ekibi Roma ile...

Florenzi'ye Chelsea kancası

İSTANBUL, ()

Roma ile sözleşmesi 2019'da sona erecek olan Alessandro Florenzi'yi kadrosuna katmak isteyen Chelsea, İtalyan ekibiyle temasa geçecek.
Önümüzdeki sezonun sonunda 2012 yılından bu yana formasını giydiği Serie A ekibi Roma ile sözleşmesi sona erecek olan İtalyan oyuncu Alessandro Florenzi'nin, ekibiyle yeni bir sözleşme imzalamak için maaşının yıllık 3,5 milyon Sterlin olmasını istemiş ancak Roma bu düşünceye sıcak bakmamıştı. 
Florenzi'nin kalan bir yıllık sözleşmesinden sonra bonservis bedeli kazanmadan transfer olmasını istemeyen Roma'ya Premier Lig ekibi Chelsea'nin teklif yapması bekleniyor. 
ROMA BU YIL ELDEN ÇIKARABİLİR
Sözleşmesi 2019 yılında sona ererek serbest kalacak olan Florenzi'nin istediği 3,5 milyon Sterlin'i ödemeye yanaşmayan Roma, İtalyan oyuncuya gelecek olan teklifleri değerlendirerek 27 yaşındaki yıldızı elden çıkarmayı planlıyor.
The Sun'ın aktardığı habere göre, Florenzi için devreye girmeye hazırlanan Chelsea, İtalyan oyuncuyla en ciddi ilgilenen ekiplerden. İngiliz takımının, 27 yaşındaki oyuncu için Roma ile temasa geçmesi an meselesi.

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