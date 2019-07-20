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Floransa'da Fatih Terim heyecanı

Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında İtalya'nın ACF Fiorentina takımıyla 11 Ağustos Pazar günü özel maçta karşı karşıya gelecek. Mor Menekşeler'in taraftarları maçla ilgili yorumlarında, eski teknik direktörleri Fatih Terim'i...

Floransa'da Fatih Terim heyecanı
Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında İtalya'nın ACF Fiorentina takımıyla 11 Ağustos Pazar günü özel maçta karşı karşıya gelecek. Mor Menekşeler'in taraftarları maçla ilgili yorumlarında, eski teknik direktörleri Fatih Terim'i ağırlayacak olmanın heyecanını yaşadıklarını belirtti.
Yeni sezon için hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, 11 Ağustos Pazar günü TSİ 22.00'de Fiorentina ile karşılaşacak. Floransa kentinde bulunan Artemio Franchi Stadı'nda oynanacak hazırlık maçı, İtalyan ekibinin taraftarlarını şimdiden heyecanlandırdı. Mor Menekşeler'in taraftarları, 2000-2001 sezonunda Fiorentina'yı çalıştıran Fatih Terim'i ağırlamaktan dolayı büyük mutluluk duyacaklarını dile getirdi. Taraftarlar, forum sayfalarında, "Fiorentina, Terim'in Galatasaray'ını dostane bir şekilde karşılayacak" şeklinde verilen haberin altına, tecrübeli teknik adamı öven yorumlar yaptı. Fiorentinalılar, "Harika bir koç olan Terim'i selamlamak için bir fırsat olacak" ifadelerini kullandı.

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