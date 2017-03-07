StadiumDB.com tarafından düzenlenen yarışmada jüri tarafından Beşiktaş Vodafone Stadyumu "Dünyanın en güzel 2'inci" stadı seçildi
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StadiumDB.com tarafından düzenlenen yarışmada jüri tarafından Beşiktaş Vodafone Stadyumu "Dünyanın en güzel 2'inci" stadı seçildi
07 Mart 2017 Salı 18:13
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