Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi play-off final serisi 3. maçında Yakın Doğu Üniversitesi'ni 71 - 70 yenen Fenerbahçe, seriyi 2 - 1'e getirdi.
flaş.. Yakın Doğu Üniversitesi'ni 71 - 70 yenen Fenerbahçe, seriyi 2 - 1'e getirdi
Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi play-off final serisi 3. maçında Yakın Doğu Üniversitesi'ni 71 - 70 yenen Fenerbahçe, seriyi 2 - 1'e getirdi.
12 Mayıs 2017 Cuma 20:38
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