Spor Toto 1'inci Lig'e çıkan son takım belli oldu! TFF 2. Lig Play-Off final karşılaşmasında Sakaryaspor'u 2-1 yenen Afjet Afyonspor, Spor Toto 1'inci Lig'e yükseldi.
flaş! Spor Toto 1'inci Lig'e çıkan son takım belli oldu!
Spor Toto 1'inci Lig'e çıkan son takım belli oldu! TFF 2. Lig Play-Off final karşılaşmasında Sakaryaspor'u 2-1 yenen Afjet Afyonspor, Spor Toto 1'inci Lig'e yükseldi.
27 Mayıs 2018 Pazar 23:27
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.