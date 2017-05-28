Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Gaziantepspor'u 4 - 0 yenen Beşiktaş, bitime 1 hafta kala 2016-2017 sezonu şampiyonluğunu garantiledi.
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Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Gaziantepspor'u 4 - 0 yenen Beşiktaş, bitime 1 hafta kala 2016-2017 sezonu şampiyonluğunu garantiledi.
28 Mayıs 2017 Pazar 20:55
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