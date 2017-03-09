PFDK, Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor'a 1 maç ceza verdi
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PFDK, Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor'a 1 maç ceza verdi
09 Mart 2017 Perşembe 16:59
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