2021 FIBA Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası Elemeleri'nde Türkiye, E Grubu'nda Sırbistan, Litvanya ve Arnavutluk ile eşleşti.
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2021 FIBA Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası Elemeleri'nde Türkiye, E Grubu'nda Sırbistan, Litvanya ve Arnavutluk ile eşleşti.
22 Temmuz 2019 Pazartesi 13:54
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