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Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde play-off final serisinin 7'nci ve son maçında Fenerbahçe Beko'yu 89-74'lük skorla mağlup eden Anadolu Efes seride durumu 4-3 yaptı ve şampiyon oldu.

21 Haziran 2019 Cuma 21:47