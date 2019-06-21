Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde play-off final serisinin 7'nci ve son maçında Fenerbahçe Beko'yu 89-74'lük skorla mağlup eden Anadolu Efes seride durumu 4-3 yaptı ve şampiyon oldu.
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Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde play-off final serisinin 7'nci ve son maçında Fenerbahçe Beko'yu 89-74'lük skorla mağlup eden Anadolu Efes seride durumu 4-3 yaptı ve şampiyon oldu.
21 Haziran 2019 Cuma 21:47
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