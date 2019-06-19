Trabzonspor, Salih Kavrazlı ve Atakan Gündüz ile 3 yıllık anlaşma sağlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi
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Trabzonspor, Salih Kavrazlı ve Atakan Gündüz ile 3 yıllık anlaşma sağlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi
19 Haziran 2019 Çarşamba 14:32
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