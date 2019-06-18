UEFA eski başkanı Michel Platini, 2022 Dünya Kupası'nın Katar'a verilmesinde yapılan usulsüzlükler sebebiyle gözaltına alındı
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UEFA eski başkanı Michel Platini, 2022 Dünya Kupası'nın Katar'a verilmesinde yapılan usulsüzlükler sebebiyle gözaltına alındı
18 Haziran 2019 Salı 11:40
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