Türkiye Futbol Federasyonu, 2019-2020 Futbol Sezonunda 1. Transfer ve Tescil Dönemi’nin, 17 Haziran 2019 tarihinde başlayıp, 2 Eylül 2019 tarihinde biteceğini, 2. Transfer ve Tescil Dönemi’nin ise 4 Ocak 2020 tarihinde başlayıp, 31 Ocak 2020 tarihinde sona ereceğini açıkladı.
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Türkiye Futbol Federasyonu, 2019-2020 Futbol Sezonunda 1. Transfer ve Tescil Dönemi’nin, 17 Haziran 2019 tarihinde başlayıp, 2 Eylül 2019 tarihinde biteceğini, 2. Transfer ve Tescil Dönemi’nin ise 4 Ocak 2020 tarihinde başlayıp, 31 Ocak 2020...
14 Haziran 2019 Cuma 20:37
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