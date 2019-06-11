A Milli Futbol Takımımız, Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu 4'üncü maçında deplasmanda İzlanda'ya 2-1 yenildi
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A Milli Futbol Takımımız, Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu 4'üncü maçında deplasmanda İzlanda'ya 2-1 yenildi
11 Haziran 2019 Salı 23:37
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