Spor Toto 1. Lig'de son haftaya girilirken ilk 2 sırayı garantileyen Gençlerbirliği ve Abalı Denizlispor, Süper Lig'e yükseldi.
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Spor Toto 1. Lig'de son haftaya girilirken ilk 2 sırayı garantileyen Gençlerbirliği ve Abalı Denizlispor, Süper Lig'e yükseldi.
12 Mayıs 2019 Pazar 18:28
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