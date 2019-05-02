Fenerbahçeli futbolcu Volkan Demirel, rakip takım mensubuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi ve müsabaka sonrası sportmenliğe aykırı açıklamada bulunmasından dolayı 3 maçtan men ve 26 bin TL para cezasına çarptırıldı. Trabzonsporlu antrenör Gökhan Kandemir ise rakip takım taraftarlarına yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 15 gün hak mahrumiyeti cezası aldı.