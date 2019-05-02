Fenerbahçeli futbolcu Volkan Demirel, rakip takım mensubuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi ve müsabaka sonrası sportmenliğe aykırı açıklamada bulunmasından dolayı 3 maçtan men ve 26 bin TL para cezasına çarptırıldı. Trabzonsporlu antrenör Gökhan Kandemir ise rakip takım taraftarlarına yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 15 gün hak mahrumiyeti cezası aldı.
flaş!
Fenerbahçeli futbolcu Volkan Demirel, rakip takım mensubuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi ve müsabaka sonrası sportmenliğe aykırı açıklamada bulunmasından dolayı 3 maçtan men ve 26 bin TL para cezasına çarptırıldı. Trabzonsporlu...
02 Mayıs 2019 Perşembe 17:08
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.