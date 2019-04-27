Spor Toto Süper Lig'in 31'inci haftasındaki Galatasaray-Beşiktaş derbisinin 5 Mayıs Pazar günü saat 19:00'da oynanacağı açıklandı.
FLAŞ
Spor Toto Süper Lig'in 31'inci haftasındaki Galatasaray-Beşiktaş derbisinin 5 Mayıs Pazar günü saat 19:00'da oynanacağı açıklandı.
27 Nisan 2019 Cumartesi 15:46
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