Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde 0-0'ın rövanşında deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor'u 5-2 mağlup eden Galatasaray, finale yükseldi ve Akhisarspor'un rakibi oldu.
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Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde 0-0'ın rövanşında deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor'u 5-2 mağlup eden Galatasaray, finale yükseldi ve Akhisarspor'un rakibi oldu.
25 Nisan 2019 Perşembe 22:05
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