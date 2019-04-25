THY Avrupa Ligi play-off turu dördüncü maçında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Zalgiris Kaunas'ı 99-82 mağlup ederek seride durumu 3-1'e getirdi ve Dörtlü Final'e katılmaya hak kazandı.
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THY Avrupa Ligi play-off turu dördüncü maçında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Zalgiris Kaunas'ı 99-82 mağlup ederek seride durumu 3-1'e getirdi ve Dörtlü Final'e katılmaya hak kazandı.
25 Nisan 2019 Perşembe 21:48
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