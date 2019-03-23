2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu ilk maçında A Milli Takım deplasmanda Arnavutluk'u 2-0 mağlup etti.
flaş!
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu ilk maçında A Milli Takım deplasmanda Arnavutluk'u 2-0 mağlup etti.
23 Mart 2019 Cumartesi 00:43
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