Spor Toto Süper Lig'in 23'üncü haftasındaki Medipol Başakşehir - Bursaspor karşılaşması yoğun kar yağışı sebebiyle hakem Halis Özkahya tarafından 5'inci dakikada tatil edildi. Karşılaşma yarın aynı saatte kaldığı yerden devam edecek.
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Spor Toto Süper Lig'in 23'üncü haftasındaki Medipol Başakşehir - Bursaspor karşılaşması yoğun kar yağışı sebebiyle hakem Halis Özkahya tarafından 5'inci dakikada tatil edildi. Karşılaşma yarın aynı saatte kaldığı yerden devam edecek.
23 Şubat 2019 Cumartesi 19:23
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