Avrupa Atletizm Şampiyonası 100 metre finalinde milli atlet Jak Ali Harvey 10.01'lik derecesiyle bronz madalya kazandı ve Avrupa üçüncüsü oldu.
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Avrupa Atletizm Şampiyonası 100 metre finalinde milli atlet Jak Ali Harvey 10.01'lik derecesiyle bronz madalya kazandı ve Avrupa üçüncüsü oldu.
07 Ağustos 2018 Salı 22:51
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