Beşiktaş'ın transfer için anlaşmaya vardığı Şilili stoper Enzo Roco'yu taşıyan uçak Atatürk Havalimanı'na iniş yaptı.
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Beşiktaş'ın transfer için anlaşmaya vardığı Şilili stoper Enzo Roco'yu taşıyan uçak Atatürk Havalimanı'na iniş yaptı.
26 Temmuz 2018 Perşembe 23:30
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