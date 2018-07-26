Fenerbahçe'nin kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladığı Andre Ayew'i taşıyan uçak İstanbul'a indi.
FLAŞ
Fenerbahçe'nin kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladığı Andre Ayew'i taşıyan uçak İstanbul'a indi.
26 Temmuz 2018 Perşembe 19:46
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