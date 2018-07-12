Eskişehir Basket SK yönetim kurulu, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nden ve Basketbol Şampiyonlar Ligi'nden çekilme kararı aldığını açıkladı.
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Eskişehir Basket SK yönetim kurulu, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nden ve Basketbol Şampiyonlar Ligi'nden çekilme kararı aldığını açıkladı.
12 Temmuz 2018 Perşembe 23:45
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