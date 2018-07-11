2018 FIFA Dünya Kupası yarı final karşılaşmasında Hırvatistan, normal süresi 1-1 biten maçın uzatma bölümünde attığı golle İngiltere'yi 2-1 yenerek finale yükseldi ve Fransa'nın rakibi oldu.
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2018 FIFA Dünya Kupası yarı final karşılaşmasında Hırvatistan, normal süresi 1-1 biten maçın uzatma bölümünde attığı golle İngiltere'yi 2-1 yenerek finale yükseldi ve Fransa'nın rakibi oldu.
11 Temmuz 2018 Çarşamba 23:37
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