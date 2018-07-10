2018 FIFA Dünya Kupası yarı final karşılaşmasında Belçika'yı 1-0 mağlup eden Fransa, finale yükselen ilk takım oldu. Fransa'nın finaldeki rakibi, Hırvatistan - İngiltere maçının galibi olacak.
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2018 FIFA Dünya Kupası yarı final karşılaşmasında Belçika'yı 1-0 mağlup eden Fransa, finale yükselen ilk takım oldu. Fransa'nın finaldeki rakibi, Hırvatistan - İngiltere maçının galibi olacak.
10 Temmuz 2018 Salı 22:54
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