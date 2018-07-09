Fenerbahçe Kulübü, tecrübeli kaleci Volkan Demirel ile anlaşma sağladı!
flaş!
Fenerbahçe Kulübü, tecrübeli kaleci Volkan Demirel ile anlaşma sağladı!
09 Temmuz 2018 Pazartesi 10:41
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
- 1(Görüntülü) SSPE hastası oğlu için...
- 2(Görüntülü) Dr. Gültekin: Kalın bağırsak...
- 3Dr. Gültekin: Kalın bağırsak kanserinde...
- 4SSPE hastası oğlu için umut arıyor
- 5(Görüntülü) Beyaz diş hayaliyle tüm...
- 6(Görüntülü) Beyaz diş hayaliyle tüm...
- 7(Görüntülü) Beyaz diş hayaliyle tüm...
- 8Kanser tedavisinde son teknoloji cihazlar...
- 9(Görüntülü) "Bilinçsiz göz makyajı...
- 10Dr. Öğr. Üyesi Özge Seçmeler: Tüketici...
- 1“50 bin siber güvenlik uzmanına ihtiyaç...
- 2Tatilde öğrenme kaybına dikkat
- 3İAÜ öğrencileri Türkiye’yi uzaya...
- 4“Çocuklarınızla ilişkinizde şefkatli,...
- 5(yeniden)“Siyaset bilimi ve kamu yönetimi...
- 6“Siyaset bilimi ve kamu yönetimi bölümü'nün...
- 7(Görüntülü) "Üniversite kontenjanları...
- 8"Üniversite kontenjanları 67 bin...
- 9(Görüntülü) Veliler dikkat! Liselerin...
- 10Veliler dikkat! Liselerin puanları yükselebilir
- 1"Başarımızın sebebi erişilebilir...
- 2Konut fiyatları yüzde 14 arttı
- 3Kredili konut satışları Kasım'da...
- 4Zeytinburnu'ndaki ambarlar, Hadımköy'e...
- 5Gayrimenkul alıcılarının gözdesi daireler
- 6Tapu için fazla masraf ödemeyin!
- 7İstanbul'un merkezinde arsa üretmek...
- 8Sahibinden Satılık Arsa
- 9Konut Satışları Artarak Devam ediyor
- 10Kadıköy Emlak Piyasası Son Üç Yılda...
İlgili Haberler
17.9B Takipçi
SON DAKİKA
- 1'İşitme engelli Esra, cezaevi firarisi...
- 2(Görüntülü) Elektrik tellerine takılan...
- 3(Görüntülü) Rus hiphop şarkıcısı...
- 4Kedi 'Paşa' kütüphanenin maskotu...
- 5DHA YURT BÜLTENİ-6
- 6(Görüntülü) Mahalle düğününde silahlı...
- 7DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2
- 8(Görüntülü) Bartın Irmağı'na...
- 9Vakıf Katılım’dan 500 milyon liralık...
- 10(Görüntülü) SSPE hastası oğlu için...
- 11Tren seferleri Halkalı-Çerkezköy arasında...
- 12Kayserispor'un 2'nci kampı Erzurum'da
- 13 YARALILAR O ANLARI ANLATTI
- 14Manisaspor'dan iç transfer hamlesi
- 15Denizlispor'da Alperen imza atıyor
- 16EK fotoğraflar// Çorlu'da meydana...
- 17(Görüntülü) 670 dekarlık 'Lavanta...
- 18- TREN SEFERLERİ HALKALI-ÇERKEZKÖY ARASINDA...
- 19Tekirdağ'da tren faciasında bilanço...
- 20Tekirdağ'da tren faciasında bilanço...
Namaz Vakitleri
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|03:16
|05:33
|13:21
|17:20
|20:46
|22:44