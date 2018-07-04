Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, Riva'da bugün yaptığı toplantıda Spor Toto Süper Lig'de 2018-2019 sezonunun Lefter Küçükandonyadis Sezonu olarak oynanmasını kararlaştırdı.
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, Riva'da bugün yaptığı toplantıda Spor Toto Süper Lig'de 2018-2019 sezonunun Lefter Küçükandonyadis Sezonu olarak oynanmasını kararlaştırdı.
04 Temmuz 2018 Çarşamba 22:22
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