Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisi beşinci maçında Fenerbahçe Doğuş sahasında TOFAŞ'ı 94-64mağlup ederek seride durumu 4-1'e getirdi. Sarı-Lacivertli ekip bu sonuçla üst üste 3, toplamda ise 9'uncu kez şampiyon oldu.
FLAŞ
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisi beşinci maçında Fenerbahçe Doğuş sahasında TOFAŞ'ı 94-64mağlup ederek seride durumu 4-1'e getirdi. Sarı-Lacivertli ekip bu sonuçla üst üste 3, toplamda ise 9'uncu kez şampiyon oldu.
13 Haziran 2018 Çarşamba 22:36
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.