İspanya, Real Madrid ile izinsiz olarak anlaşmaya vardığı açıklanan teknik direktör Julen Lopetegu'nin görevine son verdi.
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İspanya, Real Madrid ile izinsiz olarak anlaşmaya vardığı açıklanan teknik direktör Julen Lopetegu'nin görevine son verdi.
13 Haziran 2018 Çarşamba 13:13
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