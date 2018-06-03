Fenerbahçe Kulübü, Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi Vefa Küçük'ün görev süresinde 6 yılı tamamlaması nedeniyle görevinden ayrıldığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.
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Fenerbahçe Kulübü, Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi Vefa Küçük'ün görev süresinde 6 yılı tamamlaması nedeniyle görevinden ayrıldığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.
03 Haziran 2018 Pazar 19:14
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