Fenerbahçe Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda şu ana kadar açılan sandıklarda büyük farkla önde olan Ali Koç, tebrikleri kabul etmeye başladı.
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Fenerbahçe Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda şu ana kadar açılan sandıklarda büyük farkla önde olan Ali Koç, tebrikleri kabul etmeye başladı.
03 Haziran 2018 Pazar 18:55
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