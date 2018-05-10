Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 20.30'da başlaması planlanan TOFAŞ - Trabzonspor maçı, TOFAŞ Spor Salonu'nun parkesinde yaşanan problem nedeniyle Atatürk Spor Salonu'na alındı. Maç saat 21.30'da başlayacak.
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Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 20.30'da başlaması planlanan TOFAŞ - Trabzonspor maçı, TOFAŞ Spor Salonu'nun parkesinde yaşanan problem nedeniyle Atatürk Spor Salonu'na alındı. Maç saat 21.30'da başlayacak.
10 Mayıs 2018 Perşembe 20:33
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