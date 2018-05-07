Teleset Mobilya Akhisarspor - Fenerbahçe arasında perşembe günü Diyarbakır'da oynanacak Ziraat Türkiye Kupası finalini Cüneyt Çakır yönetecek.
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Teleset Mobilya Akhisarspor - Fenerbahçe arasında perşembe günü Diyarbakır'da oynanacak Ziraat Türkiye Kupası finalini Cüneyt Çakır yönetecek.
07 Mayıs 2018 Pazartesi 14:52
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