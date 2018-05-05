Spor Toto 1'inci Lig 34'üncü hafta mücadelesinde sahasında Ümraniyespor ile 3-3 berabere kalan Samsunspor; Gaziantepspor ve Grandmedical Manisaspor'un ardından küme düşen üçüncü takım oldu
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Spor Toto 1'inci Lig 34'üncü hafta mücadelesinde sahasında Ümraniyespor ile 3-3 berabere kalan Samsunspor; Gaziantepspor ve Grandmedical Manisaspor'un ardından küme düşen üçüncü takım oldu
05 Mayıs 2018 Cumartesi 20:51
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