Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi yarı final mücadelesinde temsilcimiz VakıfBank, İtalya'nın Imoco Volley Conegliano takımını 3-2 mağlup ederek finale yükseldi
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Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi yarı final mücadelesinde temsilcimiz VakıfBank, İtalya'nın Imoco Volley Conegliano takımını 3-2 mağlup ederek finale yükseldi
05 Mayıs 2018 Cumartesi 18:26
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