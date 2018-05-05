TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup 34'üncü hafta mücadelesinde Hatayspor kendi sahasında Afjet Afyonspor'u 2-0 mağlup ederek Spor Toto 1'inci Lig'e yükseldi
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TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup 34'üncü hafta mücadelesinde Hatayspor kendi sahasında Afjet Afyonspor'u 2-0 mağlup ederek Spor Toto 1'inci Lig'e yükseldi
05 Mayıs 2018 Cumartesi 17:40
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