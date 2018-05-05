PFDK, Beşiktaş'ın 3-0 hükmen mağlup sayılmasına, Türkiye Kupası'ndan ihraç edilmesine, takip eden sezon Türkiye Kupası'na alınmamasına ve 2017 - 2018 Sezonu Türkiye Kupası'nın ticari haklarından elde edilen gelirlerin dağıtımından kaynaklanan ödüllerin iadesine karar verdi
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PFDK, Beşiktaş'ın 3-0 hükmen mağlup sayılmasına, Türkiye Kupası'ndan ihraç edilmesine, takip eden sezon Türkiye Kupası'na alınmamasına ve 2017 - 2018 Sezonu Türkiye Kupası'nın ticari haklarından elde edilen gelirlerin dağıtımından...
05 Mayıs 2018 Cumartesi 12:22
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