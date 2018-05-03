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Fenerbahçe ile Beşiktaş arasındaki Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşı erteleme mücadelesinde Beşiktaş sahaya çıkmadı ve hakem Mete Kalkavan mücadeleyi iptal etti. Karşılaşma ile ilgili nihai kararı Türkiye Futbol Federasyonu verecek.

03 Mayıs 2018 Perşembe 20:49