Karşılaşmada çıkan olaylar nedeniyle tatil edilen ve yarın saat 20.30'a ertelenen Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanacak olan Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş karşılaşmasının hakemi Mete Kalkavan oldu
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Karşılaşmada çıkan olaylar nedeniyle tatil edilen ve yarın saat 20.30'a ertelenen Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanacak olan Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş karşılaşmasının hakemi Mete Kalkavan oldu
02 Mayıs 2018 Çarşamba 16:29
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