Tahkim Kurulu, Beşiktaş'ın kaldığı yerden devam etmesi kararı verilen Fenerbahçe derbisi için yaptığı 'tüm taleplerin oy birliği ile reddine' karar verdiğini açıkladı
FLAŞ
Tahkim Kurulu, Beşiktaş'ın kaldığı yerden devam etmesi kararı verilen Fenerbahçe derbisi için yaptığı 'tüm taleplerin oy birliği ile reddine' karar verdiğini açıkladı
02 Mayıs 2018 Çarşamba 15:35
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