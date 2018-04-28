Spor Toto 1'inci Lig'in 33'üncü haftasında Ümraniyespor'u 1-0 yenen Çaykur Rizespor, bitime 1 hafta kala şampiyonluğu garantileyerek Süper Lig'e yükseldi.
flaş!
Spor Toto 1'inci Lig'in 33'üncü haftasında Ümraniyespor'u 1-0 yenen Çaykur Rizespor, bitime 1 hafta kala şampiyonluğu garantileyerek Süper Lig'e yükseldi.
28 Nisan 2018 Cumartesi 17:26
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.