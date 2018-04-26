Olaylı derbi soruşturmasında 3 şüpheli tutuklandı
Mahkemeye sevk edilen 3 şüpheli "Silahla kasten yaralama" suçundan tutuklandı.
2 şüpheli ise adli kontrolle serbest bırakıldı.
Olaylı derbi soruşturmasında 3 şüpheli tutuklandı Mahkemeye sevk edilen 3 şüpheli "Silahla kasten yaralama" suçundan tutuklandı. 2 şüpheli ise adli kontrolle serbest bırakıldı.
26 Nisan 2018 Perşembe 19:38
Olaylı derbi soruşturmasında 3 şüpheli tutuklandı
Mahkemeye sevk edilen 3 şüpheli "Silahla kasten yaralama" suçundan tutuklandı.
2 şüpheli ise adli kontrolle serbest bırakıldı.
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