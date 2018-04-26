Galatasaray ile Beşiktaş arasında 29 Nisan pazar günü oynanacak derbi maçı hakem Fırat Aydınus yönetecek
FLAŞ
Galatasaray ile Beşiktaş arasında 29 Nisan pazar günü oynanacak derbi maçı hakem Fırat Aydınus yönetecek
26 Nisan 2018 Perşembe 09:58
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.