Beşiktaşlı oyuncu Pepe, Fenerbahçe - Beşiktaş mücadelesinde rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 1 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırıldı
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Beşiktaşlı oyuncu Pepe, Fenerbahçe - Beşiktaş mücadelesinde rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 1 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırıldı
25 Nisan 2018 Çarşamba 17:43
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