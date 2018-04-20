İstanbul Anadolu Başsavcılığı, derbi maçındaki olaylarla ilgili soruşturma başlatırken Şenol Güneş'in yaralanmasına neden olan bir kişi gözaltına alındı
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İstanbul Anadolu Başsavcılığı, derbi maçındaki olaylarla ilgili soruşturma başlatırken Şenol Güneş'in yaralanmasına neden olan bir kişi gözaltına alındı
20 Nisan 2018 Cuma 00:08
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