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Beşiktaş Başkanı Fikret Orman: "Bu bir güvenlik zaafiyeti, bundan kim sorumluysa buna onlar bakacak. Biz misafir olarak geldik. Türkiye'yi dünya üçüncüsü yapmış bir hocanın bunlara maruz kalması üzücü"

19 Nisan 2018 Perşembe 23:30