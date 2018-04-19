Beşiktaş Başkanı Fikret Orman: "Bu bir güvenlik zaafiyeti, bundan kim sorumluysa buna onlar bakacak. Biz misafir olarak geldik. Türkiye'yi dünya üçüncüsü yapmış bir hocanın bunlara maruz kalması üzücü"
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Beşiktaş Başkanı Fikret Orman: "Bu bir güvenlik zaafiyeti, bundan kim sorumluysa buna onlar bakacak. Biz misafir olarak geldik. Türkiye'yi dünya üçüncüsü yapmış bir hocanın bunlara maruz kalması üzücü"
19 Nisan 2018 Perşembe 23:30
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