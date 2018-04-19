Fenerbahçe - Beşiktaş karşılaşması, maçın 57'nci dakikasında gerçekleşen olaylar nedeniyle tatil edildi
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Fenerbahçe - Beşiktaş karşılaşması, maçın 57'nci dakikasında gerçekleşen olaylar nedeniyle tatil edildi
19 Nisan 2018 Perşembe 22:15
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